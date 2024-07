De PlayStation 5 en Xbox Series X zijn allebei krachtige systemen, maar als je puur naar de onderlinge capaciteiten kijkt zul je zien dat de console van Microsoft beter uit de bus komt. Het is daarom best opmerkelijk dat er verschillende games zijn die juist op de PlayStation 5 beter draaien dan op de Xbox Series X.

De technische mannen van Digital Foundry vroegen zich af hoe dit nu precies kon en zijn er dieper ingedoken. Het resultaat zijn wat interessante ontdekkingen, want hoewel ze nogmaals benadrukken dat de Xbox Series X aanzienlijk meer kracht heeft, blijkt de GPU compiler van de PlayStation juist een stuk efficiënter te zijn.

Dit baseert Digital Foundry op basis van gesprekken met meerdere triple a ontwikkelaars. De GPU van de PlayStation 5 werkt een stuk sneller, waardoor verschillende engines ook beter op die console draaien. Dit ondanks het feit dat de Xbox Series X 16 ‘compute units’ meer heeft (52 in totaal) dan de PlayStation 5, die er 36 heeft.

“So, based on our conversations, the combination of a more efficient GPU compiler, lower-level APIs and higher clock speeds allows PlayStation 5 to match or even exceed the outputs of Xbox Series X in some scenarios. That said, of course there is value in the approach Microsoft has taken: by standardising on DirectX 12 and the DXR ray tracing API, there is a commonality with PC development that obviously helps game makers. And of course, Xbox does still have more compute throughput – so game engines that tap into that will see advantages. Additionally, there are situations where the Xbox ecosystem and feature set yields dividends. For example, while Elden Ring may run faster on PlayStation 5, Sony’s limited implementation of variable refresh rate support means that we’d much rather play the game on Xbox Series X – it’s just a smoother and more consistent experience.”