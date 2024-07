Uitgever Idea Factory International heeft aangekondigd dat het nieuwste deel in de Death end re;Quest-franchise, dat de subtitel ‘Code Z’ draagt, in 2025 zal worden uitgebracht in het Westen. De game was al eerder aangekondigd voor een release in Japan; in dat land zal het spel vanaf 19 september 2024 beschikbaar zijn.

Death end re;Quest Code Z is een roguelike RPG waarin je je bevindt in een parallelle wereld gevuld met dood en verderf. Hoewel het spel het derde deel in de franchise is, zal er genoeg nieuws te ontdekken zijn in deze spin-off, die een andere gameplaystijl zal hebben dan deel één en twee.

Het spel zal zowel digitaal als fysiek worden uitgebracht voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en Switch. Je kunt de aankondigingstrailer hieronder bekijken.