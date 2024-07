Uitgever NIS America heeft aangekondigd dat het nieuwste deel in de Trails/Legend of Heroes-franchise, The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II, begin 2025 zal worden uitgebracht in het Westen voor de PS4, PS5, Switch en pc. Deze aankondiging komt daags na de release van deel één in het Westen.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II zal de Calvard-arc die in deel één werd afgetrapt vervolgen. Het is overigens ook al zeker dat er een derde game zal komen in deze arc; het vervolg, dat momenteel alleen nog bekend staat als The Legend of Heroes: Kai no Kiseki -Farewell, O Zemuria-, zal op 26 september worden uitgebracht in Japan. Met een beetje geluk zal dit deel ook nog in 2025 gelokaliseerd worden, gezien de tijd tussen deel één en twee in het Westen.

De The Legend of Heroes-franchise is aan te raden aan iedere JRPG-fan. Mocht je dus op zoek zijn naar een nieuwe RPG om in te duiken, dan is deze franchise zeker het overwegen waard.