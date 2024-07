Review | SPYxANYA: Operation Memories – Wat krijg je als je een telepathisch kind, een beruchte spion en een koelbloedige huurmoordenaar samen gooit en een familie laat vormen als dekmantel voor een missie waarbij de wereldvrede op het spel staat? Toegeven: het klinkt allemaal heel random en van de pot gerukt, maar het is de premisse van het enorm populaire Spy x Family, een mangareeks van Tatsuya Endo die sinds 2022 ook in animevorm vele harten heeft veroverd. Ben je reikhalzend aan het uitkijken naar het volgende hoofdstuk in de manga of het volgende seizoen van de anime en wil je die leegte tussendoor vullen? Dan is er nu SPYxANYA: Operation Memories, een game die exact dat doet, maar ook niet echt veel meer.

Een dagboek vol herinneringen

Laten we beginnen met één heel belangrijk punt: SPYxANYA is een losstaand verhaal in de franchise, maar de game geeft geen achtergrondinfo over wie wie is en over de algemene gang van zaken. Als je de manga niet hebt gelezen of de anime niet hebt gezien, dan zal je totaal verloren lopen in de gebeurtenissen. Enfin, niet dat er echt veel gebeurt in deze game… Het verhaal gaat als volgt: Anya krijgt van haar leerkracht de opdracht om een dagboek bij te houden met haar leukste momenten. Tijd dus om samen met Yor en Loid onvergetelijke herinneringen te maken en die vast te leggen. Om dat te doen, gaan jullie op uitstapjes naar verschillende locaties om daar enkele leuke foto’s te maken om die vervolgens in het dagboek te plakken zodat Anya goede punten scoort op school.

Voilà, we hebben even de volledige plot van de game samengevat in enkele zinnen, want dit is letterlijk alles wat de game op vlak van verhaal te bieden heeft. Als je dus een echt nieuw ‘avontuur’ had verwacht, dan kom je even van een koude kermis thuis. Wat je wél krijgt, zijn enkele luchtige sketches waarin onze geliefde personages zich van hun beste kant laten zien. Anya is de definitie van schattigheid, Yor kan nog steeds niet koken en Loid is nog steeds een koele kikker. Dé focus ligt logischerwijs op Anya zelf, want zij is nu eenmaal een beetje de ‘mascotte’ van de serie. Het is jammer dat het verhaal heel oppervlakkig is, maar als je gewoon wat meer tijd wilt doorbrengen met de cast, dan doet SPYxANYA wel z’n werk. Alsof je in een aflevering van de anime zit, maar dan zonder enige gevolgen voor het overkoepelende verhaal.

Vriendjes maken

Op vlak van gameplay kunnen we veel vergelijkingen maken met het verhaal: opnieuw heeft de game eigenlijk niet zo heel veel vlees op de botten, maar op zich is het wel leuk. De gameplay bestaat uit twee delen: ‘socializen’ tijdens de dag en minigames spelen ’s avonds. Socializen gebeurt gedeeltelijk op school en gedeeltelijk thuis: je kan telkens met personages praten om zo je band met hen te versterken. Bereikt die band een nieuw level, dan word je getrakteerd op een korte en grappige cutscène (de sketches waarover we het eerder hadden). Om de drie dagen ga je dan op uitstap met je ouders en je kiest hier telkens welke locatie je die dag wilt bezoeken (het strand, een museum, het park, etc.). Eenmaal ter plekke kan je foto’s nemen van enkele ‘super coole items’ (Anya’s woorden, niet de onze) en die foto’s moeten dan natuurlijk in je dagboek geplakt worden.

Wanneer je ’s avonds de belevenissen van de dag neerschrijft in je dagboek, dan doe je dat aan de hand van minigames. Deze zijn dan ook hét hoogtepunt van de game: ze zijn luchtig, creatief en gewoon heel fun om te spelen! Wat dacht je van een trainingssessie met Yor waarbij je op het juiste ritme haar moves moet imiteren? Of een ontsnappingstocht met je hond Bond waarbij je weg moet lopen van boeven? Misschien wil je wel kunststukken gaan stelen in een museum als spion Loid? Mag het wat relaxter zijn voor je: dan kan je ook gewoon even gaan bowlen. Het aanbod is divers en we hebben ons kostelijk geamuseerd met deze minigames. Overigens kan je zelf kiezen welke minigame(s) je precies speelt of als je even geen zin hebt in eender welke minigame, dan skip je dit deel van de dag gewoon. Leuke bonus: sommige minigames kan je ook lokaal in coöp spelen!

In een nieuw jasje

Door minigames te spelen, verdien je PP: wij moesten een beetje gniffelen toen we dat voor het eerst zagen, maar die afkorting staat gewoon voor ‘Play Points’ en niet voor iets anders. Deze PP kan je gebruiken om in de in-game winkel nieuwe outfits en accessoires te kopen voor Anya, Loid, Yor én Bond. De winkel is goed uitgerust, want er zijn per personage tientallen mogelijkheden om uit te kiezen. Sommige kleren zijn puur cosmetisch, maar andere geven dan (kleine) bonussen, zoals meer PP of Anya die ietsjes sneller kan lopen. Naast de winkel is er ook een soort tombola waarbij je prijzen kan scoren (lees: meer outfits). Om loten te krijgen voor deze tombola, moet je beroep doen op een hoop ‘quests’ die je door de game heen kan voltooien. Verwacht hier echter geen verrassingen: door gewoon foto’s te maken, op uitstapjes te gaan of te praten met personages boek je automatisch vooruitgang.

De enige quests waarbij je wel even specifiek moeite moet doen, zijn de extra uitdagingen bij de minigames. Zo moet je, bijvoorbeeld, een bepaalde score halen of op de eerste plaats eindigen. Je wordt op deze manier wel aangespoord om te blijven spelen, al moeten we toegeven dat SPYxANYA op den duur onze aandacht wat verloor. Hoe charmant de game er ook mag uitzien, hoe leuk de minigames ook zijn… uiteindelijk is de game letterlijk een cyclus van ‘ga naar school – praat met mensen – ga terug naar huis – praat met mensen – soms ga je op uitstap – maak onderweg wat foto’s – speel minigames ’s avonds – herhaal van het begin’. Als je even wilt ontspannen en je brein uitschakelen, dan is deze game perfect, maar als je langer blijft spelen dan slaat de verveling wel toe. Er is simpelweg te weinig content om van begin tot eind boeiend te blijven. Leuk als tussendoortje, maar niet meer dan dat.

Schattig en kleurrijk

Tenslotte nog even het technische aspect van de game en daar kunnen we wel (heel) positief over zijn. De overgang van 2D-figuren naar een 3D-gamewereld is niet altijd vanzelfsprekend, maar hier heeft het team toch echt wel goed werk geleverd. De game heeft een 4K-resolutie, de personages zien er geweldig uit en de vrolijke kleuren spatten van je scherm. Ook op technisch gebied hebben we niets te klagen: je krijgt een framerate van 60fps en we hebben geen storende dips ondervonden. Misschien een klein minpuntje voor sommigen: de game is enkel speelbaar met Japanse stemmen, maar de originele stemacteurs van de anime zijn van de partij en ze leveren hier opnieuw puik werk af!

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Nintendo Switch, pc.