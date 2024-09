Helaas werd S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl recent weer uitgesteld, maar de game zal wel nog altijd dit jaar uitkomen: op 20 november om precies te zijn. Bij de bekendmaking van het uitstel werd al aangekondigd dat we binnenkort een deep dive in de gameplay mochten verwachten en nu is het moment daar.

Ontwikkelaar GSC Game World heeft een deep dive van maar liefst 30 minuten vrijgegeven en die kan je hieronder bekijken. Hierin komen veel verschillende aspecten aan bod, waardoor je een prima beeld van het avontuur krijgt. Mocht je volgende week naar gamescom gaan, dan is het mogelijk de game daar te spelen.