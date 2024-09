Bandai Namco en ontwikkelaar Tamsoft hebben een nieuwe trailer uitgebracht voor Bleach: Rebirth of Souls. In de nieuwste trailer van het vechtspel staat Yoruichi Shihoin in de schijnwerpers.

Zoals fans van de anime of manga zullen weten, is Yoruichi een behendige en zeer vaardige Shinigami die haar tegenstanders weet te overmeesteren met bliksemsnelle aanvallen van dichtbij.

Bleach: Rebirth of Souls zal worden uitgebracht voor de PS4, PS5, Xbox Series X|S en pc. Er is nog geen releasedatum bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen fans dit jaar nog aan de slag kunnen met de game.