Nintendo zal naar verwachting nog dit jaar de opvolger van de Nintendo Switch onthullen, maar wanneer is afwachten. Een nieuw gerucht wijst echter in de richting van begin oktober. Dit komt bij een relatief nieuwe leaker vandaan, ene Average Lucia Fanatic (via Reddit), die eerder al correct aangaf wanneer de PlayStation 5 Pro aangekondigd zou worden.

Dit geeft de leaker dus enige geloofwaardigheid, maar of het Nintendo Switch gerucht ook correct is, is natuurlijk afwachten. Naast dat de onthulling van het platform begin volgende maand zou moeten plaatsvinden, meldt de leaker ook dat de adviesprijs van het platform in de Verenigde Staten 400 dollar zal zijn.

Tot slot meldt de leaker dat het platform in twee edities verkocht zal worden, maar geeft hierbij geen specifieke details.