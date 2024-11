Drie jaar geleden kwam coöp shooter Back 4 Blood uit en nu lijken we de eerste aanwijzingen te hebben dat ontwikkelaar Turtle Rock bezig is met een vervolg op de game.

Turtle Rock heeft al eerder bekendgemaakt dat de studio bezig was met de ontwikkeling van zijn volgende game, maar vooralsnog is er geen officieel woord over welke game dat zou kunnen zijn. Het portfolio van mocap-acteur Jesse Hutch duidt echter op een vervolg van Back 4 Blood, op zijn CV wordt namelijk ‘Gobi 2’ genoemd. Hutch werkte ook mee aan Back 4 Blood waarvan de codenaam, je raadt het al, Gobi was.

Volgende maand is het weer tijd voor The Game Awards en zullen we ongetwijfeld veel nieuwe aankondigingen om onze oren krijgen. Wie weet krijgen we dan ook iets te horen over ‘Gobi 2’.