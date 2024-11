Ontwikkelaar GSC Game World heeft een gigantische update uitgebracht voor S.T.A.L.K.E.R. 2 een dag voor de release. De patch, die nu te downloaden is, is ongeveer 139GB groot, wat ongeveer 4GB kleiner is dan de preload van het spel.

In principe moet je dus het gehele spel opnieuw downloaden, waardoor de preload overbodig wordt. Spelers die het spel nu pas gaan downloaden, hebben in dat opzicht geluk. De grootte van de update heeft mogelijk te maken met de manier waarop patches op Xbox werken: gamebestanden worden vaak vervangen, wat waarschijnlijk hier ook het geval is.

En na deze grote update heeft de ontwikkelaar vandaag weer een nieuwe patch uitgerold, ditmaal een van 36GB. Ook hiervoor geldt dat er geen details over de fixes zijn gedeeld. S.T.A.L.K.E.R. 2 is later vandaag beschikbaar voor de Xbox Series X|S en pc. Daarnaast maakt het spel deel uit van Game Pass.