De PlayStation Portal is van de week voorzien van een nieuwe systeem update. Deze bracht onder andere de mogelijkheid tot cloud streaming met zich mee voor PlayStation Plus Premium abonnees. Er is nu ook iets opgemerkt waar niet door Sony over gesproken is.

Op Reddit hebben een aantal PlayStation Portal gebruikers laten weten dat het ‘micro stuttering’-probleem is aangepakt. Sommige games hadden heel erg last van kleine stotteringen en die zijn kennelijk door de update geminimaliseerd of zelfs opgelost. Zo zijn de stotteringen bij The Crew: Motorfest en Like a Dragon: Infinite Wealth helemaal verdwenen. Bij NBA 2K25, Days Gone en Dead Cells zijn ze nauwelijks meer waar te nemen.

Dit is natuurlijk goed nieuws, maar het is wel een beetje vreemd dat Sony hier niets over heeft gezegd. Het maakt de hardware namelijk een stuk aantrekkelijker voor mensen die zaten te twijfelen over de PlayStation Portal.