Sony heeft een nieuwe systeem update aangekondigd voor de PlayStation Portal, die vandaag in Europa uitgerold wordt. Deze systeem update komt met twee nieuwe instellingen, namelijk de optie om het volume nog lager te zetten wanneer het audioniveau op minimum staat. Daarnaast kun je via de PlayStation Portal de audio instellingen van je PlayStation Link apparaten instellen.

Dat is echter niet alles, want ook wordt er een beta beschikbaar gesteld voor cloud streaming op de PlayStation Portal. Dit is mogelijk voor PlayStation Plus Premium abonnees, die via deze beta bepaalde PlayStation 5 games vanuit de bibliotheek direct naar de handheld kunnen streamen vanaf de PlayStation servers. Dit is mogelijk zonder tussenkomst van een PlayStation 5 console.

Hieronder de belangrijkste features van de beta:

Stream select PS5 games in the PlayStation Plus Game Catalog Over 120 PS5 games from the PS Plus Game Catalog, including Dave the Diver, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise, and Ratchet & Clank: Rift Apart, will be accessible on PS Portal via cloud streaming*

Streaming up to 1080p/60fps**

DualSense wireless controller features, including haptic feedback, adaptive triggers, speakers, touchpad (emulated on the touch screen for PS Portal), and motion sensor***

PlayStation Plus Cloud storage Save data and game progress can be stored up to 100GB and will be automatically synced with your PS5 console, making it easy to switch seamlessly between local and streaming gameplay, and between multiple devices.



Voor meer informatie over de beta kan je hier terecht.