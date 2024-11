Ontwikkelaar en uitgever Ubisoft heeft een artikel op hun website geplaatst waarin ze een deep dive doen in de stealth mechanieken die Assassin’s Creed Shadows te bieden heeft. Het gaat om een uitgebreid stuk waarin vrijwel alle vaardigheden aan het licht komen. Veel van deze worden uitgevoerd door shinobi Naoe, maar kunnen ook gebruikt worden door samoerai Yasuke.

Het lijkt erop dat Ubisoft de stealth-aanpak een volledige metamorfose heeft gegeven voor de aankomende game. De grootste verandering zit hem in het uitblijven van een compagnon waarmee je de volledige map door kunt vliegen om je aanval uit te stippelen. Je zult dus meer moeten vertrouwen op je eigen instinct en je plan op een doordachte manier moeten uitvoeren.

“Stealth gameplay in Shadows has been ambitiously overhauled in a few key areas. First, the most obvious change for AC players will be the lack of a companion eagle allowing you to scout ahead and map out an entire location. In Shadows, players must rely on their main character’s own senses and engage enemies in a more tactical moment-to-moment manner.”