Nintendo Switch 2 batterij is groter dan zijn voorganger; dit betekent niet dat hij langer meegaat

Met de recente aankondiging van de Nintendo Switch 2 komen er steeds meer details bovendrijven, deze keer gaat het om de batterij van het apparaat. De batterij zou namelijk groter zijn dan die van de originele Nintendo Switch, al betekent dit niet gelijk dat hij ook langer mee zal gaan.

Tijdens een Q&A met ontwikkelaars van de Switch 2, gaf producer Kouichi Kawamoto aan dat de batterij een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling, omdat de handheld meer capaciteit nodig heeft om de grotere rekenkracht bij te kunnen benen. Toch hield Nintendo er rekening mee dat veel spelers het apparaat onderweg zullen gebruiken.

“The battery life was another factor we had to balance. A high-performance processor and large system memory consume a lot of power, which reduces battery life.

However, as we were finding that balance, we also needed to keep in mind that people will be playing on the go. We made various efforts to ensure the battery life wouldn’t be reduced significantly, such as increasing the battery capacity to 1.2 times that of Switch.”