Hori komt met een Piranha Plant versie van de Switch 2 Camera

Na de aankondiging van een nieuwe console mag je ook snel aankondigingen verwachten van derde partijen. Hori is geen onbekende en maken over het algemeen prima accessoires voor het prijspunt dat ze vragen. Natuurlijk gaan ze ook weer aan de slag met accessoires voor de Nintendo Switch 2 en een daarvan, die gespot is bij de Duitse Media Markt, is toch wel bijzonder te noemen.

De Nintendo Switch 2 zal ook ondersteuning bieden voor een camera in de vorm van de Switch 2 Camera. Hori vond het design van het apparaat wellicht wat te sober en komt dus met een versie op de proppen die eruitziet als een Piranha Plant. Een grappig accessoire en ook nog eens vriendelijk geprijsd met € 39,99. Met dit lagere prijspunt zal de camera mogelijk wel van wat mindere kwaliteit zijn dan de officiële van Nintendo.