Pre-order nu de Nintendo Switch 2 bij Bol.com

De langverwachte Nintendo Switch 2 verschijnt officieel op 5 juni 2025, en is per direct beschikbaar voor pre-order bij Bol.com. Nintendo brengt met dit nieuwe systeem een forse upgrade van hun hybride console, met onder meer een krachtigere processor, verbeterde Joy-Con-controllers en 4K-ondersteuning in de tv-modus.

De nieuwe Switch oogt vertrouwd, maar is op tal van vlakken vernieuwd. Het systeem heeft een groter 7,9 inch lcd-scherm met full-HD weergave. Dat levert scherpere beelden op, met vloeiende animaties en heldere kleuren, zowel onderweg als op tafel. Ook de geluidskwaliteit is aangepakt. De Switch 2 levert natuurlijker en rijker geluid, wat de speelervaring verder versterkt.

De Switch 2 beschikt over meer rekenkracht dan zijn voorganger. Laadtijden zijn korter, animaties vloeiender en compatibele games kunnen in de tv-modus profiteren van 4K-ondersteuning met framerates tot 120 beelden per seconde. Ook aan opslagruimte is gedacht. Met 256GB is er ruim voldoende ruimte voor digitale games en updates. De nieuwe microSD Express-kaarten zorgen bovendien voor snellere gegevensoverdracht.

Nintendo belooft bovendien uitgebreide ondersteuning voor bestaande Switch-games en accessoires. De meeste titels blijven speelbaar, en ook controllers zoals de Pro-controller blijven bruikbaar via een draadloze verbinding.

Nintendo brengt op 5 juni de Nintendo Switch 2 uit en biedt direct twee verschillende uitvoeringen aan. Beide zijn vanaf vandaag te reserveren via Bol.com. Spelers kunnen kiezen voor een losse console of een bundel met Mario Kart World, een van de eerste nieuwe titels die specifiek is ontwikkeld voor de Switch 2.

Beide versies bieden dezelfde hardware en functionaliteit. De keuze zit vooral in de inhoud van het pakket. Wie direct aan de slag wil met een van de paradepaardjes van Nintendo’s launch line-up, kiest voor de Mario Kart World-bundel. Spelers die liever wachten op andere titels of hun digitale bibliotheek willen overzetten, hebben genoeg aan de losse console.