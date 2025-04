Nintendo onthult bestandsgrootte first-party Switch 2-games

De Nintendo Switch 2 zal standaard een opslagcapaciteit hebben van 256GB, waarvan sowieso een deel gereserveerd is voor het besturingssysteem. Hoeveel games kunnen we gemiddeld tegelijkertijd installeren op Nintendo’s nieuwe hybride console? Nintendo heeft de bestandsgroottes van de eerste first-party-games voor de Switch 2 bekendgemaakt, waardoor we nu een beter idee hebben.

Mario Kart World zal in totaal 23,4GB opslagruimte in beslag nemen, meer dan het dubbele van Donkey Kong Bonanza, dat zo’n 10GB in beslag zal nemen. De Switch 2-versies van Super Mario Party Jamboree en Kirby and the Forgotten Land zijn respectievelijk 7,7 en 5,7GB groot. Als je deze vier games installeert op je systeem, heb je nog ongeveer 80% van de totale capaciteit beschikbaar. Natuurlijk zijn er ook games die meer ruimte innemen, zoals Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

De nieuwe Nintendo Switch Online GameCube-emulator zal in het begin zo’n 3,5GB ruimte in beslag nemen. Dat is inclusief The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soul Calibur 2 en F-Zero GX. Houd er wel rekening mee dat de benodigde opslagruimte zal toenemen zodra Nintendo meer games toevoegt aan de service.