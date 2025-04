Xbox-baas hint opnieuw naar handheld-console

Het ziet er naar uit dat Xbox later dit jaar in samenwerking met ASUS met een Xbox-handheld gaat komen, waarvan eerder al een teaser verscheen. Dit is dan een platform in samenwerking met een derde partij terwijl Microsoft ook zou werken aan een volledig eigen handheld, die waarschijnlijk pas gelijktijdig met de volgende generatie consoles verschijnt.

Hoewel ASUS laatst een teaser deelde, is het nog altijd wachten op een officiële aankondiging. Mogelijk volgt die tijdens de Xbox Games Showcase in juni, maar dat weerhoudt Xbox-topman Phil Spencer er niet van om alvast een beetje te teasen. In een interview met iJustine werd hem gevraagd of hij iets kon onthullen voor later dit jaar.

Het antwoord van Spencer was duidelijk:

“We’ve teased and talked about handhelds and I’m very excited because we both travel, and sometimes you can’t always take your console or your whole gaming desktop with you.”

Met andere woorden: het ziet er inderdaad naar uit dat er dit jaar nog een Xbox-handheld verschijnt.