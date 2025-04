Nintendo onthult hoe backwards compatibility werkt op de Switch 2

In het verleden maakte Nintendo het vaak mogelijk om met een nieuwe console games van de vorige generatie te spelen. Zo konden gamers GameCube-games spelen op de Wii, Wii-games op de Wii U, GBA-games op de DS, enzovoort. Met de Nintendo Switch 2 zal Nintendo ook games van de Switch ondersteunen, maar dit werkt net iets anders dan voorheen.

Volgens ontwikkelaar Takuhiro Dohta, die aangeeft dat er enkele technische uitdagingen waren, heeft Nintendo ervoor gekozen om het op een andere manier op te lossen.

“When we first started Switch 2 development, the focus was on enhancing its performance as hardware, namely, expanding its capacity. So, compatibility was a lower priority. For example, Nintendo DS games were playable on Nintendo 3DS, and Wii games were playable on Wii U, but it was difficult to achieve the same level of compatibility with Switch 2, because the hardware design approach was different from those systems.”