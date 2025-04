Arkane Studios-oprichter zou graag aan Dishonored-vervolg werken

Arkane Studios-oprichter Raphaël Colantonio werkt tegenwoordig bij ontwikkelaar WolfEye, waar hij aan een first-person actie-RPG werkt. Toch denkt hij nog regelmatig terug aan zijn tijd bij Arkane en dan in het bijzonder Dishonored.

In de Quid Damage Podcast geeft Colantonio aan dat hij heel graag nog eens zou willen werken aan een nieuwe game in de Dishonored-franchise, maar hij erkent ook dat die kans zeer klein is.

“I’d love to. I mean, we’re talking totally hypothetically at this point – I could see myself working on Dishonored 3 right now because it’s been so long that, you know, why not?”

Hij vertelt dat veel ontwikkelaars verschillende ideeën hadden voor een nieuw deel, maar dat het weinig zin heeft om daar verder over te praten, omdat het dan slechts bij hypothetische scenario’s blijft over hoe de game eruit had kunnen zien. Daarnaast zijn veel mensen van het originele team niet langer bij de studio werkzaam.

“I don’t think it would make sense to talk about it. Which of those three versions will ever see the day, now we’re talking about science fiction at this point. So many of the people [that worked on the series] are scattered around, and Harvey is not at Arkane any more. I’m not at Arkane, and Dinga is working on Blade.”