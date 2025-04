Nintendo Switch 2 GameCube-controller werkt alleen met GameCube-games

Nintendo kondigde vorige week aan dat ze GameCube-games gaan toevoegen aan het aanbod van klassieke games binnen Nintendo Switch Online, al zal dit wel alleen beschikbaar zijn op de Nintendo Switch 2. In het kader van deze aankondiging werd er ook een Nintendo Switch 2 GameCube-controller aangekondigd, waarover nu wat meer details naar buiten komen.

Deze controller heeft natuurlijk de iconische paarse kleur en vorm van de oorspronkelijke GameCube-controller, wat het alleen vanwege nostalgische redenen al de moeite waard maakt. Qua mogelijkheden is het echter beperkt, want Nintendo heeft via een recente video aangegeven dat deze controller enkel werkt met GameCube-games.

Hoewel eerdere speciale controllers compatible waren met verschillende games op de Nintendo Switch is dat met deze GameCube-controller dus beperkt.