Gerucht: Deze games zullen getoond worden op de Xbox Games Showcase

Microsoft kondigde onlangs een nieuwe Xbox Games Showcase aan, die op 8 juni zal uitgezonden worden. Een showcase is altijd wel een spannende gebeurtenis, want wat zal er getoond worden en welk nieuws zullen we krijgen? Het speculeren kan beginnen en YouTuber (en insider) eXtas1s stuurt alvast enkele geruchten de wereld in.

Volgens zijn bronnen zouden we geen heel grote verrassingen krijgen, want (met alle eerdere geruchten) kunnen we de meeste games die voorbij zullen komen al raden. Hij vermeldt hierbij vijf titels die hoogstwaarschijnlijk zullen passeren: Ninja Gaiden 4, de Gears of War Collection (waar al enorm veel geruchten over de ronde doen), Persona 4 Remake, Minecraft Dungeons 2 en Hollow Knight: Silksong.

Uiteraard zullen er nog veel meer games passeren, maar de rest is momenteel nog wat in nevelen gehuld. Bekijk de bijhorende video (in het Spaans) hieronder.