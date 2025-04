De Switch 2-versie van The Legend of Zelda: Breath of the Wild zal niet standaard met DLC komen

Verschillende Switch-games zullen een upgrade krijgen voor de Nintendo Switch 2 en één daarvan is het geliefde The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Jammer genoeg is deze upgrade niet gratis, iets waar verschillende spelers niet zo blij mee waren. De ‘Enhanced Edition’ van de game is duurder dan de originele Switch-versie en als je die eerdere versie al zou hebben, dan moet je 10 euro bijbetalen voor de verbeterde game (tenzij je lid bent van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket).

Wil je echter ook de DLC van de game hebben, dan zal je nóg eens moeten bijbetalen. Deze zit namelijk niet standaard inbegrepen in de Switch 2-versie van de game, zo liet Nintendo weten aan IGN. Dit is misschien wat verrassend, gezien andere remasters doorgaans wél eerdere DLC gewoon erbij gooien om zo het pakket wat aantrekkelijker te maken. Niet bij Nintendo dus…