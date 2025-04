Nieuwe editie Future Games Show Summer Showcase krijgt datum

Summer Game Fest gaat alweer bijna van start en dus beginnen diverse partijen hun eigen showcases tijdens dit evenement aan te kondigen. Microsoft kondigde recent al de Xbox Games Showcase 2025 aan met daaropvolgend een The Outer Worlds 2 Direct. De Future Games Show is dit jaar ook weer van de partij en heeft wat mooie dingen op de planning staan.

Wat voor dingen dat precies zijn blijven vooralsnog geheim. Organisator GamesRadar belooft echter wel wat bijzonders met termen zoals ‘world premieres’, ‘exclusive trailers’ en ‘brand new game demos from some of the industry’s most exciting and creative studios’. Met die woorden maken ze menig gamer alvast warm, maar op 7 juni zullen we pas te zien krijgen wat ze écht in petto voor ons hebben.