Gerucht: Meer Call of Duty: Black Ops 7 details zijn gelekt

Eind dit jaar mogen we een nieuwe Call of Duty verwachten en hoewel er officieel nog geen details gedeeld zijn, is er nu een playtester die al met de game aan de slag is geweest en wat informatie online heeft gezet. Dit komt gedeeltelijk overeen met wat Insider Gaming eerder al heeft gemeld, maar of het klopt is natuurlijk afwachten.

Het verhaal van de game zou zich richten op het jaar 2035, waarbij het een vervolg is op het Black Ops 2 verhaal. Hierin komen Woods en Mason terug. Nieuw is dat de verhaallijn met vier man in coöp gespeeld kan worden en dat er een grote open wereld map inzit, genaamd Avalon. Qua gameplay keert omnimovement terug, inclusief de optie tot wallrunnen.

In de Zombies modus keert de oorspronkelijke crew terug, waarin ook een Tranzit remake zit. Qua opzet is het rondes gebaseerd en het is mogelijk om de moeilijkheidsgraad in te stellen. Verder zou deze modus nog meer op het verhaal gericht zijn en beschikken over een ‘wonder vehicle’. Tot slot bevat deze modus de grootste map ooit.

Wat betreft de multiplayer zouden we een 32 versus 32 modus mogen verwachten en een aantal populaire maps komen terug in een futuristische Japanse 2035 stijl. Daarnaast zou men van plan zijn om de multiplayer progressie vanuit Black Ops 6 mee te nemen.

Neem het voor nu met een korrel zout tot de officiële aankondiging, die naar verwachting ergens laat komende zomer zal plaatsvinden.