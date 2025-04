Borderlands-film is volgens regisseur geflopt door covid en Zoom-calls

Het zal niemand zijn ontgaan dat de Borderlands-film nou niet bepaald een topper was. Ondanks een aardige cast en een, normaliter, capabele regisseur aan het roer met Eli Roth hadden we niet direct een megahit verwacht. Dat de film zo’n ontzettende ramp zou worden hadden we dan ook weer niet verwacht. Volgens Eli Roth ligt dat aan covid en Zoom-calls.

In gesprek met de podcast The Town heeft Roth een boekje open gedaan over de productie waarbij hij de beschuldigende vinger hoofdzakelijk richting covid wijst. Zo omschrijft hij problemen op de set waarbij hij niet even snel met wat mensen het een en ander kon bespreken, want er moest afstand gehouden worden. Een film met een groot budget goed samen laten komen is niet iets wat je via Zoom-calls geregeld krijgt.

“I think none of us, none of us anticipated how complicated things were gonna be with COVID. Not just in terms of what we’re shooting, but then you have to do pick-up shots or reshoots and you have six people that are all on different sets and every one of those sets is getting shut down because the cities have opened up, and now there’s a COVID outbreak and it was just like… we couldn’t prep in a room together, I couldn’t be with my stunt people, I couldn’t do pre-vis, everyone’s spread all over the place. You can’t prep a movie on that scale over Zoom and I think we all thought we could pull it off and we got our asses handed to us a bit.”