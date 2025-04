King Arthur: Legion IX komt naar consoles

Vorig jaar bracht ontwikkelaar Neocore een stand-alone expansion uit voor King Arthur: Knight’s Tale met de naam King Arthur: Legion IX, exclusief voor pc. Een consolerelease van King Arthur: Knight’s Tale liet ook even op zich wachten dus is het geen totale verrassing dat King Arthur: Legion IX nu ook zijn weg naar consoles vindt.

King Arthur: Legion IX brengt een nieuwe campagne met zich mee waarin spelers Avalon mogen gaan verkennen in de schoenen van Gaius Julius Mento. Consolegamers hoeven in ieder geval niet lang meer te wachten, want King Arthur: Legion IX verschijnt op 6 mei aanstaande voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.