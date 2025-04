Review | BLEACH Rebirth of Souls – De afgelopen jaren zijn anime-fans overladen met diverse titels gebaseerd op bekende franchises. De resultaten zijn echter wat wisselvallig te noemen, want voor elke Dragon Ball: Sparking! ZERO is er ook een Jujutsu Kaisen: Cursed Clash. Sommige franchises begeven zich tegenwoordig wat meer op de achtergrond, maar Bandai Namco heeft samen met Tamsoft besloten om BLEACH weer naar de voorgrond te trekken. Tamsoft zou niet onze eerste keuze zijn geweest om een fighting game van BLEACH te maken, de ontwikkelaar is namelijk wat wisselvallig als het op kwaliteit aankomt. Desalniettemin zijn wij benieuwd wat deze underdog heeft kunnen klaarspelen met een grote licentie zoals BLEACH.

Niks eigenaardigs

Waar sommige anime-fighters nog wel eens wat vrijheid willen nemen met het verhaal, speelt BLEACH Rebirth of Souls het op safe. We beginnen vrij voorin het verhaal in de Agent of Shinigami arc waar Ichigo het opneemt tegen Rukia. Vervolgens wordt het verhaal uit de anime in grote lijnen gevolgd tot ongeveer de Arrancar arc. Voor bekenden van de anime is het dus een groot feest van herkenning, waarbij Tamsoft gelukkig heeft nagedacht over de presentatie. Buiten de gevechten om wordt het verhaal veelal verteld middels in-game cutscènes die er prima verzorgd uitzien. In tegenstelling tot sommige anime-fighters heeft Tamsoft in ieder geval de moeite genomen om het verhaal van BLEACH op een toffe manier aan ons te brengen. Petje af.

Flitsend

De algehele presentatie van BLEACH Rebirth of Souls is er eentje die bij ons wel in de smaak valt. Het design van de menu’s, de gebruikte muziek; het is perfect in de stijl van de reeks. Deze fighter speelt als een 2,5D fighter zoals we dat ook van bijvoorbeeld Tekken kennen. De camera zorgt ervoor dat allebei de personages in een gevecht altijd gecentreerd in beeld zijn, maar je hebt ook de mogelijkheid om naast van links naar rechts ook naar boven en onder te bewegen om aanvallen te ontwijken. Het vechten an sich voelt goed aan met hier en daar wat kleine imperfecties als het aankomt op de hit registratie.

Voor de rest zijn de mechanieken in BLEACH Rebirth of Souls ongeveer wat je mag verwachten van een fighter. Elk personage heeft een snelle aanval, een wat langzamere aanval en diverse counters om te benutten. Dit kan door simpelweg opzij te stappen of je levert wat van jouw Reverse Gauge in om een Hohō-counter uit te voeren. Hierbij teleporteer jij jezelf snel achter een ander wanneer je wordt aangevallen om dan in de tegenstander zijn rug een counter uit te voeren. Deze Reverse Gauge bouwt zich vanzelf op tijdens een gevecht zo lang je succesvolle aanvallen blijft uitvoeren op de tegenstander.

Ontwaak

Naast de Reverse Gauge is er ook een Fighting Spirit Gauge. Wanneer deze volledig gevuld is kan je jouw personage een Awakening laten uitvoeren. Dit is iets wat BLEACH-fans natuurlijk ook al uit de manga en anime kennen. De Awakening zorgt ervoor dat alle aanvallen van jouw personage net wat meer schade doen en je krijgt daarbij andere Kikon Moves tot jouw beschikking. Kikon Moves zijn een soort super aanvallen waarmee je een aantal zielen van de tegenstander kan breken. Ieder personage begint met negen zielen, wat zich vertaalt naar negen levensbalken. Met een goed getimede Kikon-move kan je zo een tegenstander flink wat schade toebrengen.

Hoewel deze mechanieken allemaal lekker in de geest van het bronmateriaal zijn, leent het zich niet voor de meest gebalanceerde gameplay. Sommige personages zijn overduidelijk krachtiger dan anderen, wat voor ons de waarde van de online gameplay aardig verzwakt. Er zijn duidelijk wat exploits te vinden bij bepaalde personages waardoor je in een soort oneindige combo terecht kan komen. Dit verpest een hoop van de lol van deze game. Samen met wat andere vrienden, die fan zijn van BLEACH, op de bank levert het vanzelfsprekend een heel andere ervaring op die wel voor de nodige momenten lol kan zorgen.

Redelijk in orde

Zoals we eerder in deze review al hebben benoemd, zijn we erg te spreken over de algehele presentatie van BLEACH Rebirth of Souls. In de game zelf hebben we wel wat punten van kritiek. De personages zien er over het algemeen prima uit net als alle krachtige aanvallen, maar de arena’s zijn ronduit lelijk te noemen. Saaie, nietszeggende omgevingen met weinig detail. Gelukkig is de performance op de PlayStation 5 daarmee wel in orde en krijgen we gewoon netjes 60fps op een 4K resolutie voorgeschoteld.

De audio in BLEACH Rebirth of Souls is gewoonweg goed te noemen. De soundtrack zit goed in elkaar met genoeg bekende deuntjes die je dan ook wel een beetje hyped maken om de game te gaan spelen. Qua voice actors mag je de stemmen verwachten die je ook uit de anime kent, wat vanzelfsprekend een mooi pluspunt is. Ook wat lof voor de geluidseffecten die gebruikt worden tijdens het vechten. Wanneer je een krachtige aanval uitvoert voel je dat ook door het geluid, soms begeleid met een lekkere knal. Het maakt de beleving in ieder geval beter.





Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox Series X|S en pc.