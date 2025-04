Nintendo Today laat meer zien van SoulCalibur II voor Nintendo Switch Online abonnees

Met de release van de Nintendo Switch 2, zal Nintendo tal aan klassieke GameCube games beschikbaar stellen voor abonnees van Nintendo Switch Online +Expansion Pack. Een van de games die spelers mogen verwachten, is SoulCalibur II. Om ons alvast in de stemming te brengen, heeft Nintendo een video gedeeld waarin we wat gameplay te zien krijgen. De aankondiging is ook gedeeld via de nieuwe mobiele app genaamd ‘Nintendo Today!’, waarin het bedrijf een digitale kalender bijhoudt en nieuwtjes deelt. Bekijk hem hieronder.

Nintendo heeft eerder ook een exclusieve GameCube controller aangekondigd, die alleen voor de GameCube catalogus gebruikt kan worden. De controller lijkt voor nu alleen bestelbaar te zijn voor gamers die de Nintendo Switch 2 vooruit hebben besteld.