Dit is hoe de ontwikkelaar van Palworld zich verdedigt tegen Nintendo

‘Pokémon met geweren’, dat is hoe veel mensen de game Palworld omschrijven. En geef toe: als je even een blik werpt op hoe het spel eruitziet, dan snap je waarschijnlijk wel waarom die vergelijking wordt gemaakt. Ook Nintendo en The Pokémon Company zagen dit en dienden enkele maanden geleden dan maar een klacht in tegen Palworld voor plagiaat. In een uitgebreide post op Gamesfray (gerapporteerd door VGC) kunnen we nu lezen hoe ontwikkelaar Pocketpair zich heeft verdedigd tegen Nintendo.

Om een lang verhaal kort te maken: Palworld is volgens hen lang niet de enige game die bepaalde aspecten van Pokémon heeft ‘geleend’ en men vindt het raar dat enkel Palworld hieruit wordt gehaald als schuldige. Verschillende games maken gebruik van mechanics die gelinkt worden aan Pokémon, nog voordat The Pokémon Company er een officieel patent op had geclaimd (‘Prior Art’ is hiervoor de technische term).

“Prior art is every publication or comparable disclosure (such as a presentation in front of a sufficiently large number of people) that prior to the priority date of a given patent application and made information available that potentially renders the patent application meritless or an already granted patent invalid because the claimed invention was not novel as of the priority date or, even if it was novel at the time, lacked an inventive step over what was already public information.”

Als het gaat om monsters vangen met items (waaronder ballen), dan zijn er verschillende andere games die dit ook doen. De ontwikkelaar haalt Rune Factory 5, Titanfall 2 en Pikmin 3 Deluxe aan als voorbeelden. Als het dan aankomt op het vangen van monsters in een open veld, waarbij je een soort kansberekening krijgt die je vertelt hoe groot de kans is om het monster te vangen, is Pokémon ook niet de enige game op de markt. Pocketpair haalt hier Final Fantasy XIV, Octopath Traveler en Monster Super League aan als voorbeelden. De ontwikkelaar noemt nog verschillende andere games (of zelfs mods van games) waarin je monsters of personages kan vangen om hun punt kracht bij te zetten.

Het komt er dus eigenlijk op neer dat men gelooft dat Nintendo en The Pokémon Company eens wat verder moeten kijken dan hun neus lang is. Er zijn talloze games die mechanics gebruiken zoals in Pokémon-games, maar waarom wordt Palworld dan specifiek geviseerd? We wachten af om te zien hoe dit drama zal aflopen…