Nintendo wilde eigenlijk al magnetische Joy-Con voor de Switch

Al voordat de Switch 2 officieel werd onthuld door Nintendo, gingen er geruchten dat de console afscheid zou nemen van de rails om Joy-Con-controllers te bevestigen, en zou kiezen voor een magnetisch systeem. Wat velen misschien nog niet wisten, is dat Nintendo dit idee ook al had tijdens de ontwikkeling van de originele Switch.

Veel ontwikkelaars pleitten destijds voor het gebruik van magneten in de Joy-Con van de originele Switch, maar dit werd uiteindelijk tegengehouden door Satoru Iwata, omdat de technologie op dat moment nog niet ver genoeg ontwikkeld zou zijn.

Daarnaast lieten de ontwerpers van de Nintendo Switch 2 — Takuhiro Dohta, Kouichi Kawamoto en Tetsuya Sasaki — in een gesprek met Mobile Syrup weten dat de Joy-Con in eerste instantie geen ontgrendelingsknop had en simpelweg losliet op basis van de kracht die werd gebruikt. Een kind zou de controller er niet per ongeluk af moeten kunnen trekken, maar het moest wel mogelijk zijn voor iemand die hem bewust wilde losmaken.

Uiteindelijk viel de keuze toch op een ontgrendelingssysteem, waarbij de Nintendo-ingenieurs opteerden voor een kleine pin die het magnetisch veld tussen de Switch 2 en de Joy-Con zou doorbreken.