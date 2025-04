De Nintendo Switch 2 Pro Controller zal een pak sneller opladen dan zijn voorganger

Ook de Nintendo Switch 2 zal een Pro Controller hebben, voor degenen die toch liever iets stevigs in hun handen hebben in plaats van de wat kleine Joy-Cons. De vorige editie van de Pro Controller was best populair, al kreeg die wel eens de kritiek dat opladen lang duurde. Dat zal normaal gezien een stuk vlotter verlopen bij de Switch 2.

Nintendo heeft de technische specificaties van hun Switch 2-hardware online gezet en daar staat dus ook meer te lezen over de Pro Controller. Die zou een batterij hebben die rond de 40 uur meegaat én je kan deze volledig opladen in ongeveer 3,5 uur (gebruik wel de correcte kabels).