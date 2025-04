Frostpunk 1886 aangekondigd, komt uit in 2027

Ontwikkelaar 11 bit studios heeft Frostpunk 1886 aangekondigd, een remake van de oorspronkelijke survival strategie-game die in 2018 uitkwam. De titel is van de grond af aan opnieuw opgebouwd in Unreal Engine. Spelers kunnen naast een visueel verbluffende ervaring, ook mod ondersteuning en een nieuw Purpose Path verwachten. 11 bit studios zegt dat de game trouw blijft aan het origineel, spelers staat dus een keiharde survival game vol lastige dilemma’s te wachten. Nog even geduld, want de game komt pas in 2027 uit.

Om het nieuws te vieren heeft 11 bit studios een korte aankondigingstrailer gedeeld via hun YouTube-kanaal. In de video zien we de Heat Generator Tower en horen we iemand op de achtergrond uit angst schreeuwen vanwege een aankomende storm. De storm, beter bekend als The Great Frost, heeft de wereld omgetoverd in een met sneeuw beklede ijsvlakte. Door deze storm wordt de wereld geteisterd door een eindeloze, extreem koude winter. Bekijk de video hieronder.

Mocht je je in de tussentijd vervelen, dan kun je alvast aan de slag met Frostpunk 2. De pc-versie van de game kwam in 2024 uit, maar zal deze zomer ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S komen.