Nintendo deelt nieuwe beelden van Nintendo Switch Online-versie van The Wind Waker

Vanaf 5 juni kunnen gamers aan de slag met de langverwachte opvolger van de Nintendo Switch. Naast een gloednieuwe Mario Kart introduceert de console ook GameCube-emulatie via het Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnement. Een van de eerste games die beschikbaar zal zijn, is The Legend of Zelda: The Wind Waker, waarvan Nintendo nu nieuwe beelden heeft gedeeld.

De video werd uitgebracht via de Nintendo Today!-app, die Nintendo recent heeft gelanceerd om dagelijks nieuwtjes te delen met Nintendo-fans. Je kunt de video hieronder bekijken.

[Nintendo GameCube™ – Nintendo Classics] The Legend of Zelda™: The Wind Waker Gameplay Video (Items) View this content in the Nintendo Today! app: https://t.co/u2e9OUXkQ4 pic.twitter.com/UZkdV93JUX — TodayNews (@TodayNewsBot) April 22, 2025

Naast The Legend of Zelda: The Wind Waker zullen gamers ook vanaf 5 juni aan de slag kunnen met GameCube-games Soul Calibur II en F-Zero GX.