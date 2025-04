RoadCraft trailer laat de coöperatieve features zien

Eind januari werd de game RoadCraft aangekondigd, een titel die ergens wel wat wegheeft van de MudRunner-franchise. Dat is ook niet verwonderlijk, gezien deze titel van dezelfde ontwikkelaar afkomstig is.

In deze game zul je echter niet moeilijk begaanbare modderige omgevingen moeten trotseren, maar een gebied dat is geteisterd door een natuurramp. Het eerste wat na de slachtoffers helpen dan volgt is het gebied opruimen.

Dat is precies wat je in deze game zult gaan doen en je hoeft het niet alleen aan te vangen, want de game biedt de mogelijkheid het in coöp te ervaren. Om daar meer van te laten zien heeft men nu een nieuwe trailer uitgebracht die je hieronder kunt bekijken.