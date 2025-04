Gerucht: Microsoft werkt aan drie nieuwe controllers voor de Xbox

Microsoft zou werken aan drie nieuwe controllers voor de Xbox. Dit meldt Jez Corden in de laatste aflevering van de XboxTwo Podcast. Het gaat hier om drie prototypes waar nu aan gewerkt wordt met als bedoeling ze in de toekomst te lanceren.

Een controller zou een basis controller zijn die goedkoper is dan de gewone standaard controller. De andere controller valt in de mid-range categorie en er zou een ‘Elite Elite Elite’ of een soort van Elite Series 3 controller in de maak zijn.

“From what I’ve heard over the last few months, there’s three prototypes for the controller. From what I can tell, one of them is sort of like a basic cheaper controller like the standard one we have now with some next-gen enhancements. Whatever those are.

We are getting some kind of Elite Series 3. I don’t know if it’ll be announced in June though – I think maybe you see it next year, maybe it launches with the next-gen Xbox, we’ll see.”