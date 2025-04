Borderlands 4 komt iets eerder uit dan oorspronkelijk gepland

In februari kondigde Gearbox Software aan dat Borderlands 4 op 23 september 2025 uitkomt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Sindsdien hebben we weinig over de titel vernomen, maar daar komt morgen verandering in. Er staat namelijk een speciale State of Play-uitzending gepland voor 23:00 uur ’s avonds.

Tijdens deze uitzending krijgen we in 20 minuten tijd meer informatie en beelden van de game te zien. Dat is niet het enige nieuws, want ook blijkt dat de release naar voren wordt gehaald. In een video die kortstondig online stond op het X-kanaal van Randy Pitchford wordt gemeld dat de release 11 dagen eerder plaatsvindt (update: hier officiële aankondiging.

Waar de game aanvankelijk voor 23 september gepland stond, is de nieuwe release nu 12 september. Dat scheelt dus 11 dagen wachten. Een release vervroegen komt zelden voor en meestal is de aanleiding dat de ontwikkeling vlotter verloopt.