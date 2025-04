Volg hier vanavond de Borderlands 4 State of Play

Gisteren aangekondigd en vanavond is het al zover, om 23:00 uur stipt kunnen we genieten van een nieuwe State of Play-uitzending. Deze staat dit keer geheel in teken van Borderlands 4, die in ontwikkeling is voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

De uitzending zal zo’n 20 minuten duren en nieuwe gameplay bevatten van missies, wapens, enzovoort. Dit onder begeleiding van Graeme Timmins, creative director en Anthony Nicholson, senior project producer. Bij interesse kan je de stream hieronder bekijken.