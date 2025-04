Terminator Survivors verschijnt waarschijnlijk pas ergens in 2026

Er wordt al enige tijd gewerkt aan Terminator Survivors en hoewel de game eind vorig jaar in early access zou gaan, is dat nog altijd niet gebeurd vanwege uitstel. De game ontbreekt nu ook op het fiscale jaaroverzicht van uitgever Nacon.

De game wordt namelijk niet genoemd in het jaaroverzicht dat loopt tot 31 maart 2026. Dit betekent dat de game nog lang op zich laat wachten, aangezien de release pas na 1 april 2026 zal plaatsvinden. Wel staat de early access voor dit jaar gepland, maar wanneer precies is onduidelijk.

Overigens heeft Nacon nog genoeg andere titels in de pijplijn zitten, zo komen dit jaar in ieder geval Cricket 26, Tour de France, Endurance, RoboCop: Rogue City – Unfinished Business, Hell is Us en Styx: Blades of Greed uit.

Terminator Survivors is in de maak bij Nacon Studio Milan voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.