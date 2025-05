Microsoft kondigt prijsverhoging aan voor de Xbox Series X|S, accessoires en games

Microsoft heeft aangekondigd dat de prijs van de Xbox consoles en accessoires vanaf vandaag omhoog gaat. Ook games gaan in prijs omhoog, al betreft het hier vooralsnog aankomende first-party games en dit gaat pas dit najaar in. Of andere uitgevers het voorbeeld volgen is afwachten. Deze verhoging geldt voor zowel digitale als fysieke games.

De nieuwe prijzen van de consoles zijn als volgt:

Xbox Series S – 512GB: € 349,99

Xbox Series S – 1TB: € 399,99

Xbox Series X: € 599,99

Xbox Series X Digital: € 549,99

Xbox Series X – 2TB: € 699,99

De nieuwe prijzen van de accessoires:

Xbox Wireless Controller: € 64,99

Xbox Wireless Controller (Colour): € 69,99

Xbox Wireless Controller – Special Edition: € 79,99

Xbox Wireless Controller – Limited Edition: € 89,99

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core: € 149,99

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 £169.99 $199.99 €199.99

Tot slot de prijzen van de first-party games, die stijgen naar $ 79,99. Wat dat precies in euro’s wordt is nog even afwachten.