PC Gaming Show onthult alvast wat namen die van de partij zijn tijdens hun presentatie

Die ene tijd van het jaar komt er alweer aan: Summer Game Fest. Tijdens deze periode hebben we natuurlijk de show van Geoff Keighley zelf, maar ook wat andere partijen organiseren hun eigen presentaties. De PC Gaming Show is al jaren een vaste factor en ook dit jaar zijn ze op 8 juni weer van de partij.

Er werd al gesproken over ruim vijftig games, waaronder een aantal wereld premières, maar nu wordt het ook wat duidelijker van wie we deze aankondigingen mogen verwachten. Ubisoft, Failbetter Games, Devolver Digital en Astra Logical zijn in ieder geval van de partij. De komende tijd horen we waarschijnlijk wel meer namen voorbij komen.