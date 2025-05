Arcade Archives 2 Ridge Racer verschijnt ook op de PlayStation 5

Met de aankondiging van de Nintendo Switch 2 werden er ook direct een hele hoop titels voor de nieuwe console van Nintendo aangekondigd. Een daarvan is Arcade Archives 2 Ridge Racer. Deze titel zal de daadwerkelijke arcade-versie van Ridge Racer naar de Nintendo Switch 2 gaan brengen, maar ook naar de PlayStation 5.

De PlayStation 5-versie zal dezelfde features bevatten als de versie voor de Nintendo Switch 2. Bijzonder genoeg komt er ook nog een versie voor de PlayStation 4, maar die zal onderdeel uitmaken van de originele Arcade Archives en krijgt dus de titel Arcade Archives Ridge Racer. Deze versie zal wel wat minder opties bevatten vergeleken met de Aracde Archives 2-versie.

Of het nu Arcade Archives is of het tweede deel, Ridge Racer verschijnt op 5 juni voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch.