Nintendo sleept Genki voor de rechter vanwege lekken Switch 2-designs

Zoals je je misschien nog kunt herinneren, werden er tijdens de CES mock-ups gedeeld van de Nintendo Switch 2 door accessoiremaker Genki. Het bedrijf wordt nu door Nintendo voor de rechter gesleept wegens inbreuk op Nintendo’s handelsmerken, zo ontdekte Oatmeal Dome. De documenten van de zaak kun je hier lezen.

Genki-CEO Edward Tsai wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de claim dat Genki toegang had tot een authentieke Switch 2, waarop de mock-ups van het bedrijf gebaseerd zouden zijn. Zowel Nintendo als Genki hebben inmiddels bevestigd dat dit niet klopt. Daarnaast wordt het bedrijf verantwoordelijk gehouden voor het lekken van zeer vertrouwelijke informatie over de toen nog niet aangekondigde Switch 2.

“Genki’s claims of compatibility would be impossible to guarantee without unauthorized, illegal early access to the Nintendo Switch 2. Thus, Genki has misled and is misleading the public as to its ability to guarantee the compatibility of its products with the Nintendo Switch 2,”