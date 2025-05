Star Wars Grand Collection nu beschikbaar – PlayStation-versie mist drie games

Ter gelegenheid van 4 mei heeft Aspyr een nieuwe collectie Star Wars-games uitgebracht: de Star Wars Grand Collection. De collectie is beschikbaar voor de PS4, PS5 en Nintendo Switch, al zijn er enkele verschillen tussen de PlayStation- en Switch-versie.

De PlayStation-versie bevat zes games, namelijk: Star Wars: Bounty Hunter, Episode I Racer, Episode I: Jedi Power Battles, Jedi Knight II: Jedi Outcast, Jedi Knight: Jedi Academy en Star Wars: Republic Commando.

Op de Switch krijgen spelers daarnaast ook toegang tot drie extra titels: Star Wars: Knights of the Old Republic I, Knights of the Old Republic II en The Force Unleashed.

Waarschijnlijk zijn deze drie games niet inbegrepen op de PlayStation omdat ze nooit zijn uitgebracht voor de PS4 of PS5. De collectie bestaat immers uitsluitend uit eerder verschenen games.

Dit verschil in content komt ook tot uiting in de prijs. De PlayStation-versie kost € 89,99, terwijl de Switch-versie € 139,99 kost. Beide collecties zijn momenteel echter beschikbaar met 50% korting, zowel in de eShop als in de PlayStation Store.