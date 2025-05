EA zal de nieuwe Battlefield deze zomer onthullen

EA werkt al geruime tijd aan de volgende telg in de Battlefield-franchise, die ook getest wordt momenteel. Een officiële onthulling hebben we echter nog niet gehad, maar die staat gepland voor deze zomer zo heeft de uitgever aangekondigd.

Tijdens een presentatie van kwartaalcijfers heeft CEO Andrew Wilson laten weten dat de volgende Battlefield-game deze zomer aangekondigd zal worden en dat de release window van dit fiscale jaar nog altijd aan de orde is. Dit wil zeggen dat de game uitkomt voor 1 april 2026.

“As we look to the future, we’re confident in our ability to execute across a deep pipeline — beginning this summer with the highly anticipated reveal of Battlefield, a pivotal step in delivering on our next generation of blockbuster entertainment.”