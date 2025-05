Eerste foto’s van nieuwe ASUS en Xbox handhelds duiken op

Het is een publiek geheim dat Microsoft en ASUS samenwerken rondom een nieuwe handheld, gericht op de Xbox. De officiële aankondiging moeten we nog afwachten, die waarschijnlijk tijdens de Xbox Games Showcase zal plaatsvinden, maar in de tussentijd zijn de eerste foto’s gelekt.

De afbeeldingen zijn opgedoken via de FFC certificatie in de Verenigde Staten en die tonen twee modellen. Naar verluidt gaat het hier om de ASUS ROG Ally 2 en de ASUS Xbox handheld, die bekend staat onder ‘Project Kennan’.

Hoewel beide modellen op elkaar lijken, valt er een verschil te bespeuren. Op de linkerknop valt bij de zwarte versie namelijk een X-knop te zien, wat erg op een Xbox homeknop lijkt.