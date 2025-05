FTC heeft hoger beroep tegen overname van Activision Blizzard door Microsoft verloren

De overname van Activision Blizzard door Microsoft had nogal wat voeten in de aarde, onder andere door het protest van de Federal Trade Commission in de Verenigde Staten. Dit heeft tot een rechtszaak geleid, maar de rechter vond niet genoeg redenen om het bezwaar van de FTC gegrond te verklaren.

In de tussentijd is de overname min of meer afgerond, maar er liep nog een hoger beroep. De FTC wilde de overname namelijk in eerste instantie blokkeren via een andere route, maar daar gaf de rechter geen gehoor aan. Nu is ook het hoger beroep afgewezen, zo laat Bloomberg weten.

De FTC heeft volgens de rechtbank niet kunnen bewijzen dat Microsoft na de overname concurrenten in de weg zou hebben gezeten om toegang te krijgen tot Call of Duty. Ook heeft de FTC niet kunnen bewijzen dat de overname de concurrentie op de markt voor abonnementen zou hebben verminderd.

Daarnaast zou de overname ook geen impact hebben gehad op het gebied van cloud gaming concurrentie. Tot slot wordt het belangrijkste argument van de FTC ook van tafel geveegd, namelijk dat de overname zou betekenen dat de games van Activision exclusief voor de Xbox zouden kunnen worden.

En al zou dat het geval zijn geweest, wijst de rechtbank op het feit dat dit standaard in de industrie is met als argument dat Sony en Nintendo een aanzienlijk hoger aantal exclusieve games op hun platformen hebben. Met andere woorden: de FTC was kansloos.

Ironisch genoeg is het juist Microsoft die in de tussentijd diverse voorheen exclusieve games op de PlayStation heeft uitgebracht, waaronder Forza Horizon 5, Indiana Jones and the Great Circle en Sea of Thieves.