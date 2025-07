Gerucht: PS5-versie van Starfield staat nog altijd gepland, maar release is mogelijk opgeschoven

Er gaan al een lange tijd geruchten dat Bethesda en Microsoft van plan zijn om Starfield naar de PlayStation 5 te brengen. Het is tot op heden echter wachten op een officiële aankondiging, die maar niet lijkt te komen.

De bekende leaker NateTheHate werd op X gevraagd wat de stand van zaken is. Hierop gaf hij aan dat het nog altijd de bedoeling is dat Starfield naar de PlayStation 5 zal komen, maar dat de release mogelijk wat is opgeschoven naar een latere datum.

Wat de reden voor dit uitstel is, is niet bekend en NateTheHate geeft verder geen details. Misschien dat we tijdens gamescom meer horen, want volgens een eerder gerucht zou de release van de PS5-versie samenvallen met de release van de tweede uitbreiding, die ook nog aangekondigd moet worden.