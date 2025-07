Mega Man is nog steeds één van de meest belangrijke IP’s voor Capcom

Capcom heeft aangegeven dat Mega Man, hoewel er al een aantal jaar geen gloednieuwe games zijn verschenen, nog steeds een van de belangrijkste franchises is voor het bedrijf. Dat liet Capcom weten tijdens een vraag-en-antwoordsessie met aandeelhouders.

Het is inmiddels zeven jaar geleden dat de laatste Mega Man-game verscheen. In 2018 kwam Mega Man 11 uit, acht jaar na de release van Mega Man 10 in 2010. Capcom laat weten voortdurend te evalueren of en hoe er nieuwe delen in de franchise uitgebracht kunnen worden, maar heeft voorlopig geen nieuwe informatie om te delen.

Zie jij Mega Man graag terugkeren, of denk je dat de franchise geen plek meer heeft in het huidige gaminglandschap? Laat het weten in de reacties.