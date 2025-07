Nintendo denkt na over kortere ontwikkelperiodes voor hun games

De Switch 2 is inmiddels onder ons en Nintendo is volop bezig met vooruit te kijken naar de toekomst. De console moet namelijk ondersteund worden met nieuwe games en het ontwikkelen daarvan is, vandaag de dag, toch wel erg prijzig geworden. De hardware is nu sterker, dus de mogelijkheden in games zijn ook uitgebreider/ingewikkelder geworden. Nintendo president Shuntaro Furukawa sprak over hun strategie en visie in een recente Q&A-sessie.

Hij erkent dat het maken van games altijd wel een beetje een gok is (en zeker nu), dus hun ontwikkelingsteams denken aan verschillende manieren om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Hij gelooft wel dat het mogelijk is om nog steeds nieuwe ervaringen te maken, maar dan in een kortere ontwikkelingsperiode. Nintendo zal de mogelijkheden bekijken en uittesten om zo te zien wat wel en niet werkt.