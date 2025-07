Regisseur van geannuleerde The Last of Us multiplayer game start nieuwe studio

Er was een tijd dat Naughty Dog bezig was met een op zichzelf staande The Last of Us multiplayer-game, maar deze titel heeft het levenslicht helaas nooit gezien. In 2023 werd het spel geannuleerd. De regisseur van deze titel heeft via X gemeld dat hij een nieuwe start gaat maken en een eigen studio gaat oprichten.

Vinit Agarwal liet begin dit jaar al weten dat hij weg zou gaan bij Naughty Dog. Agarwal vertrekt naar Japan om daar een nieuwe studio te beginnen. Hij wil nu nog niet meer vertellen over zijn plannen, maar binnenkort zal hij daar meer duidelijkheid over geven.

“Couple of life updates: Moving to Japan tomorrow. Also forming a game studio — more on that soon!”

De kans is groot dat de eerste game van het team van Agarwal een online multiplayer-titel wordt. De voormalige regisseur van The Last of Us Online heeft namelijk eerder al laten doorschemeren dat hij zich voornamelijk wil richten op online games, omdat dat zijn passie is.